Вашингтон, 29 апреля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, изгнанный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на предложение президента России Владимира Путина избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть ему украинское гражданство. Об этом Саакашвили написал сегодня, 29 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, что Путин дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому непременно вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили, который получил его из рук действующего президента Украины Петра Порошенко и лишился по указанию того же Порошенко, а затем был изгнан с Украины.

Саакашвили, который ранее уже заявлял, что после ухода Порошенко он намерен вернуться на Украину, разразился потоком обвинений в адрес российского лидера.

Так, экс-президент Грузии утверждает, что Путин якобы ещё в декабре 2017 года требовал от Порошенко выдворить Саакашвили с Украины, что в итоге Порошенко и сделал через месяц. Также Саакашвили уверен, что это именно Путин потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.

Более того, Саакашвили утверждает, что все слова Путина — это ложь, так как представители российского лидера через посредников якобы требуют от Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать на Украину несчастного Саакашвили.

«Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России», — подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что в вопросах гражданства он сам разберется с украинской стороной.