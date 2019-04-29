Чебоксары, 29 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В Чувашии на майские праздники ожидается резкое потепление и летняя погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

По его прогнозам, в начале недели под влиянием скандинавского антициклона сохранится холодная погода, характерная для начала апреля. В ночь с 28 на 29 апреля были заморозки в воздухе до — 4 градусов мороза, которые повторятся предстоящие сутки. 30 апреля прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега или снежной крупы.

Затем начнётся потепление. 1 мая область высокого давления сместится в Казахстан, будет малооблачно, без осадков, до +12 градусов тепла. 2 мая южный циклон принесёт теплые дожди, но усилится ветер, его порывы могут достигать 16 м/с. Ветрено будет и 3 мая, но уже преимущественно без осадков. Температура поднимется до +15…+20 градусов тепла.

4 мая осадки будут носить кратковременный ливневый характер, высокая вероятность первой весенней грозы. А в конце недели наступит лето. Благодаря усилению казахстанского антициклона, 5 мая в Чувашии установится солнечная погода со слабым ветром и температурой воздуха до +25 градусов тепла. По предварительным прогнозам, так же тепло будет и в первый после праздников рабочий день, 6 мая.