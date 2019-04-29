Ярославль, 29 апреля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. 29 апреля на территории пожарно-спасательной части № 14 в Ярославле был заложен памятный камень на площадке, где вскоре начнется строительство и монтаж уникального учебно-тренировочного комплекса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Славнефть-ЯНОС» Церемония закладки комплекса

Учебно-тренировочный комплекс будет состоять из восьми модулей и предназначен для повышения профессиональных навыков спасателей, чья деятельность связана с предприятиями повышенной опасности.

Теплокамера с повышенной температурой предназначена для адаптации к работе в условиях реального пожара. Планируется построить дымокамеру из двух секций: «Лабиринт» и «Завалы». В комплекс войдут модули, воспроизводящие утечки из трубопроводов, возгорание технологического оборудования. Кроме того, спасатели смогут отрабатывать эвакуацию пострадавших из колодцев, проведение спасательных работ на высоте и в условиях аварии в емкостях.

Тренировки сопровождаются звуковыми и световыми эффектами. Тренировочный процесс можно контролировать с пункта управления, который совмещен с медицинским постом.

Старт реализации проекта приурочен к 370-летию пожарной охраны. В церемонии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

«От уровня подготовки личного состава зачастую зависит исход пожара: чем быстрее огнеборец проникает к очагу, тем меньше риск распространения огня до критического состояния. Учебно-тренировочный комплекс позволит бойцам наработать навыки поведения в условиях реального пожара — отсутствии освещения, сильной задымленности; научит ориентироваться в незнакомом пространстве», — отметил начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.

Отрабатывать навыки действий в чрезвычайных ситуациях смогут бойцы пожарно-спасательных частей, которые обеспечивают пожарную безопасность Ярославского нефтеперерабатывающего завода, а также военизированного газоспасательного отряда предприятия.

«Взаимодействие различных служб, призванных обеспечить безопасность такого производства, как нефтеперерабатывающий завод, дает максимальный эффект, — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Мы всемерно повышаем уровень промышленной безопасности на предприятии. Безусловно, новый учебно-тренировочный комплекс, аналогичных которому в Ярославской области нет, будет способствовать повышению профессиональных навыков и умений наших спасателей».

Средства на реализацию проекта выделило ПАО «Славнефть-ЯНОС».