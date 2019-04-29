Осло, 29 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. У побережья Норвегии к рыбакам приплыл кит-белуха, на котором были надеты ремни для крепления видеокамеры, сообщает 29 апреля издание Dagbladet.

Twitter: Fiskeridirektoratet Белуха с ремнем

Уточняется, что морское млекопитающее позволяло себя гладить, спокойно плавало среди лодок и совершенно не боялось людей.

Издание утверждает, что на ременной системе, надетой на белуху, имелась надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Вызванные рыбаками сотрудники Норвежского арктического университета в Тромсе осмотрели животное, сняли с него ремни и заявили, что кит-белуха может быть специально подготовленным животным, обученным специалистами ВМФ России для выполнения разведывательных задач.