Санкт-Петербург, 29 апреля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически опровергло публикации в эстонских СМИ о, якобы, ужесточении мер по соблюдению пропускного режима в приграничном Ивангороде (Ленинградская область), сложностях с выдачей пропусков в погранзону и «предвзятом отношении» к жителям Эстонии со стороны российских пограничников.

Lenobl.ru Ивангород, крепость

Как говорится в поступившем 29 апреля в ИА REGNUM сообщении Погрануправления, пропускной режим в Ивангороде осуществляется строго в рамках действующего, российского законодательства.

«Никакие дополнительные пограничные наряды не выставлялись, за истекшие 2 месяца никто из иностранных граждан не оштрафован, не было составлено ни одного протокола за нарушение правил пребывания в пограничной зоне, выносились только устные предупреждения», — подчеркнули в Погрануправлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В подтверждение в пресс-службе ведомства добавили, что на действия или бездействие пограничников в Ивангороде ни одного заявления или официальной жалобы в адрес Пограничного управления не поступало.

«Таким образом, публикации некоторых эстонских СМИ не находят своего подтверждения», — резюмировали российские пограничники.

В Погрануправлении также отметили, что в дни майских праздников прогнозируется увеличение числа граждан, желающих посетить культурные и исторические места Ленинградской области, в том числе расположенные в пограничной зоне, и в связи с этим напомнили о необходимости соблюдения правил въезда, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Северо-Запада, Ленинградской области и Пограничной службы ФСБ России решают, как открыть пограничный Ивангород для российских путешественников, не ставя под угрозу интересы государственной безопасности.