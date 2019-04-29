Москва, 29 апреля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Граждане России и Украины только выиграют, если они будут иметь общее гражданство. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, комментируя слова избранного главы Украины Владимира Зеленского о выдаче гражданам России украинских паспортов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Зеленский — Путину: граждан Украины паспортами РФ не соблазнить

Глава государства отметил, что «русские и украинцы — единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком».

"Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал российский лидер.

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Кремль принял во внимание заявление Зеленского о паспортах РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий предоставление российских паспортов жителям Донбасса в упрощённом порядке. Позднее глава государства допустил распространение новой нормы на всех граждан Украины.

В свою очередь избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «будет предоставлять гражданство всем, кто готов бороться за свободу», и прежде всего тем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов», в том числе гражданам России.