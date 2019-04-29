Москва, 29 апреля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Объём чистой прибыли «Россетей», полученной по итогам работы в первом квартале 2019 года, составил более 40,1 млрд рублей в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Показатель почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года (21,5 млрд рублей), сообщает 29 апреля пресс-служба компании.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна ЛЭП

Отмечается, что увеличение прибыли обусловлено ростом стоимости акций дочерних предприятий компании «Россети» в связи с повышением их финансовой устойчивости и ростом их капитализации.

«Для выхода компании на новый уровень операционной эффективности мы продолжим развитие электросетевого комплекса на принципах цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов», — прокомментировал полученный результат глава компании «Россети» Павел Ливинский.

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