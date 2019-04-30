Москва, 1 мая, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон, предполагающий повышение выплат военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ветераны

Выплаты будут осуществляться исходя из 100% денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, а не 73%, как было ранее. Таким образом, пенсии участникам Великой Отечественной войны увеличатся в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

В 2019 году на повышение военных пенсий ветеранов Великой Отечественной войны из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей. Так, в 2019 году затраты составят 0,95 млрд рублей, в последующие годы — до 1,42 млрд рублей.

Закон не касается лиц, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев.