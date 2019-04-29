Нальчик, 29 апреля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии раскрыто незаконное предпринимательство в сфере производства лекарственных средств. Под уголовное преследование попал генеральный директор ООО «Бивитекс». Как сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета по республике, его компания без лицензии выпускала лекарственный препарат «Тамбуил-суппозиторий».

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Произведенная продукция сбывалась в аптечную сеть Самарской области. Установлен факт производства и сбыта на сумму около 775 тыс. рублей. В настоящее время возбуждено уголовное в отношении директора фабрики по статье УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств без специального разрешения, совершенное в крупном размере.

Отметим, что «Тамбуил-суппозиторий» зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств как препарат для лечения хронического простатита, проктита, геморроя, бесплодия и других серьезных заболеваний. Его основным компонентом являются целебные грязи озера Тамбукан, которое расположено на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии.

Некоторые специалисты считают, что их целительные свойства превосходят источники Мертвого моря. Стоит препарат недешево. Одну упаковку в интернет-аптеках продают в среднем по 360 рублей.

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