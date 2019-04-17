Лондон, 29 апреля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу (Эйгона Таргариена) в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену в сериале. Об этом 25 апреля сообщил журнал TeenVogue.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Смерть Игритт

Актер признался, что он больше всего любит момент, когда погибает героиня его жены Роуз Лесли — одичалая Игритт из армии Манса. Харрингтон сказал, что, возможно, это прозвучит странно, но ему «понравилась» её смерть. Актёр напомнил, что в этой сцене сериала впервые был использован эффект «слоу моушн» (замедленная съёмка).

«Я думаю, что это прекрасный, захватывающий момент, когда битва бушует на заднем плане», — сказал Харрингтон, назвав сцену «невероятной».

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Напомним, Игритт была убита в четвёртом сезоне «Игры престолов». Во время съёмок сериала между Китом Харрингтоном и Роуз Лесли завязались романтические отношения, результатом которых стала свадьба. Актёры сыграли её 24 июня 2018 года, на церемонии бракосочетания присутствовали их коллеги, снявшиеся в «Игре престолов».