Флоренция, Италия, 29 апреля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Итальянские ученые получили в свое распоряжение прядь волос, по легенде принадлежавших Леонардо да Винчи, передает информагентство ANSA в понедельник, 29 апреля.

Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи

В последнее время реликвия хранилась в одной из частных коллекций в США.

Сотрудники центра исследований творчества да Винчи рассчитывают, что эта реликвия поможет им «продвинуться» в деле расшифровки ДНК Леонардо.

Прядь, предположительно принадлежавшая да Винчи, будет представлена посетителям выставки, которая откроется в родном городе Леонардо (Винчи) 2 мая, в 500-ю годовщину со дня смерти Леонардо.