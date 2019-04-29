Дамаск, 29 апреля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на Сирийскую арабскую армию сообщает о сорвавшейся 28 апреля вылазке джихадистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной части города Алеппо.

Abkhazian Network News Agency Сирийская армия

Изначально боевикам удалось проникнуть на позиции сирийских военных и убить несколько военнослужащих. Однако позже данная атака обернулась неудачей, несколько боевиков были убиты, остальные бежали назад к своим позициям.

В последнее время «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели уже несколько таких нападений. Это побудило сирийских военных усилить свою безопасность по западному периметру города Алеппо.

Но данные шаги коренным образом не решают проблемы. В конце концов, сирийским военным придется начать новую операцию по очистке западного Алеппо, поскольку ситуация продолжает ухудшаться каждую неделю.

Тем временем, ВКС РФ четвертый день подряд наносят удары по позициям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Именно в этой провинции сосредоточены ее основные командные центры и склады оружия. По оценке наблюдателей, российская авиация нанесла в апреле 2019 года больше ударов, чем за предыдущие три месяца.