Москва, 6 мая, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом», созданная в 2007 году, ныне стала одним из локомотивов российской высокотехнологической промышленности и серьезным конкурентом для прочих игроков на поле мировой атомной энергетики. Что обеспечило столь мощный рост, в который многие эксперты поначалу просто отказывались верить, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

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На момент создания Росатома в западной среде было принято оценивать Россию как страну с еле теплящейся экономикой, которая держится лишь за счет нефтегазовой иглы. Так что Росатом в качестве серьезного конкурента не воспринимался, но всего за три года новая корпорация продемонстрировала внушительные достижения. Немалую роль в этом сыграла грамотная организация его структуры — вертикально интегрированная государственная компания.

Когда речь идет о высокотехнологичных, сложных производственных процессах, такая система организации по своим возможностям оставляет далеко позади любые кооперации частников, какие бы потуги те ни предпринимали. Судьба американского Westinghouse или французской Orano — тому яркий пример: только сквозное управление, охватывающее все аспекты структуры атомной энергетики, от добычи топлива до строительства, эксплуатации и дальнейшего обслуживания, дает устойчивый положительный результат. К такому выводу пришли не только в России, чему доказательством служит китайская CNNC и южнокорейская KEPCO. Что же касается российского мирного атома, то планы, казавшиеся невероятно амбициозными в 2007 году, к нынешнему времени оказались выполнены, а во многим и перевыполнены. К чему сейчас приглядывается Росатом?

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