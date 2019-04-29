Рим, 29 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Альянс «Народная партия Европы» должен отказаться от традиционного формата правящей коалиции, то есть не вступать в союз с «социалистами», заявил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает Il Primato Nazionale в понедельник, 29 апреля.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Вместо союза с «социалистами» нужен альянс с тремя другими крупными группами в Европарламенте — либералами, консерваторами и «правыми демократами», считает Берлускони.

Социологические опросы показывают, что рейтинг двух ведущих альянсов ЕС, «народников» и «социалистов», снижаются, они утратят совокупное большинство в Европарламенте. Предполагается, что для сохранения власти в альянс будут приглашены либералы.

Берлускони в свою очередь предлагает не оставлять правые партии, рейтинги которых растут во многих странах ЕС, в оппозиции, а разделить с ними власть.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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