Анкара, 29 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Турецкие оборонные предприятия ведут переговоры с представителями иностранных государств по вопросу экспорта нового отечественного лёгкого танка Tulpar. Его прототип был создан в 2018 году компанией Otokar, поставляющей оборонную продукцию в 32 страны. Разработчики создали машину с учетом требований зарубежных заказчиков.

Цитата из видео «Eurosatory 2018 Otokar debuts Tulpar Light Tank» Турецкий лёгкий танк Tulpar

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральный директор компании Otokar Сердар Гергюч сообщил, что легкие танки незаменимы при разведке боем и огневой поддержке. По его словам, с учетом меняющихся условий ведения войны и появления новых угроз потребности в подобных боевых машинах постоянно растут. Сердар Гергюч заявил: «Компания Otokar создала новый легкий танк Tulpar с учетом современных технологий. В прошлом году этот танк сдал «на отлично» экзамен по стрельбам в Европе, а сегодня его тестируют два заказчика». По словам генерального директора, на Tulpar установлена пушка калибра 105 мм, превосходящая по мощности зарубежные аналоги. Компания участвует в тендерах в двух странах, отметил глава Otokar. Он сообщил: «В конце июня-начале июля будут известны итоги тендера. В одной из стран нашим конкурентом является лишь китайская компания Norinco. В другой стране у нас три конкурента». Легкий танк Tulpar будет впервые представлен общественности в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF'19), которая пройдет в Стамбуле 30 апреля — 3 мая 2019 года.