Вена, 29 апреля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В снабжении спортсменов допингом обвинили подозревается экс-тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель. Об этом сообщает телеканал ARD.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

Отмечается, что лыжник Йоханнес Дюрр, который был членом сборной Австрии и отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, дал показания против Хайгеля.

Согласно показаниям Дюрра, Хайгель, работавший в сборной Австрии с 2011 по 2017 год, лично предоставлял членам команды эритропоэтин и знал об использовании спортсменами кровяного допинга. В свою очередь, Хайгель подать на Дюрра в суд за клевету

Напомним, в феврале 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта был проведён антидопинговый рейд, в ходе которого были задержаны два австрийских лыжника Макс Хауке и Доминик Бальдауф.

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