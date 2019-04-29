Москва, 29 апреля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. С запуском «Силы Сибири», который по плану произойдет в конце 2019 года, по этому газопроводу Газпром сможет экспортировать в Китай до 38 млрд кубометров природного газа в год. Этот объем едва ли покроет ежегодный прирост потребления газа быстро растущей экономикой КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

«Для сведения, в 2018 году Китай добыл собственного газа в объеме около 161 млрд кубометров — рост на 7,5% год к году. При этом импорт газа вырос на 31,9% до уровня около 125 млрд кубометров. Более половины импортируемого газа было получено из Туркмении, остальное — закуплено в виде СПГ», — пояснил эксперт.

Опережающий рост потребления газа в КНР, кроме прочего, обусловлен поставленной руководством страны задачей замещения угольной генерации другими источниками энергии, в том числе природным газом.

«Таким образом, рост интереса со стороны Китая к увеличению поставок газа из России вполне понятен. К сожалению, этот интерес пока не по подкреплен интересом китайских партнеров к инвестициям в строительство дополнительных газопроводов из России», — отметил Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что китайские власти заинтересованы в наращивании поставок в страну российского газа сверх оговоренных с Газпромом.

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