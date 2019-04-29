В Москве простились с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой
Москва, 29 апреля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В московском Малом театре завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.
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Народная Артистка СССР Элина Быстрицкая
Проститься с Быстрицкой пришли сотни людей, гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. Церемония прощания закончилась песней «А годы летят» в ее исполнении.
Напомним, Элина Быстрицкая умерла 26 апреля на 92-м году жизни после тяжёлой болезни. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Ранее свои соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил президент России Владимир Путин.
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