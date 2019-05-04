Москва, 4 мая, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Пока скандал с шоу «Голос. Дети» набирает обороты, комментаторы всё активнее обсуждают, достойна ли победы дочь Алсу, или победа ее фейковая. Этот вопрос, конечно, требует решения, но главная болезненная тема, которую всколыхнула эта мутная история, состоит в другом, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Okras Голос. Дети

В такие шоу дети, как правило, идут не сами, а пинаемые родителями, которые стремятся за их счет реализовать собственные амбиции, достичь признания чужими руками, разобраться со своими комплексами, выпинывая в беспощадный мир шоу-биза только начинающего жить человека. Тяжелая ноша ложится на хрупкие детские плечи: оправдать в принципе не окупаемый аванс, выданный ему самым главным человеком в его жизни, и действовать идеально, без права на ошибку, перфекто. Добавьте к этому изнуряющие физику и психику тренировки и репетиции — и получите четкий портрет будущего невротика.

Звездами станут единицы, но одурманенные жаждой реванша родители верят, что это случится именно с ними, а за бортом останутся те, другие. И никакие примеры из жизни не могут убедить, что даже реально пришедшая к единицам слава не делает их счастливыми. В сущности, маленький раб, которого нещадно эксплуатируют, проиграет в любом случае, займет ли он первое место или последнее, потому что эту взваленную на него чужую ношу ему тягать придется всю оставшуюся жизнь — а чужая ноша тянет не в пример тяжелее своей.

Читайте статью Платона Беседина Фабрика талантливых и несчастных детей: почему «Голос. Дети» — зло.