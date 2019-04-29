Москва, 29 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Россия не будет мириться с присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб и других частях арабской республики, где боевики ещё сохраняют свою активность — такая ситуация не может длиться вечно. Об этом 29 апреля по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Моменом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Боевики. Сирия

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс — один путь» в Пекине о том, что «мы не можем смириться с тем, что эти террористы там останутся как в заповедной зоне, нетронутыми. Всему есть предел».

"Мы добиваемся выполнения договоренности между Россией и Турцией относительно решения проблемы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибской зоне деэскалации, — добавил глава МИД РФ. — Мы будем исходить из того, что сирийское правительство имеет полное право обеспечивать безопасность своих граждан на своей территории».

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/856241311403345/

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что принципиальная позиция Российской Федерации по проблеме террористов в сирийской провинции Идлиб остаётся неизменной и заключается в том, что все террористы были уничтожены.