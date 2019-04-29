Москва, 29 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».

Steindy Роман Широков

Отмечается, что Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. В клубе ещё не определились с тем, кто будет новым спортивным директором.

Ранее сообщалось, что новое руководство «Динамо» планирует расстаться с Широковым, поскольку недовольно проводимой им политикой, а также его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Напомним, после 26 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 29 очков.

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