Великий Новгород, 29 апреля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В Новгородской области 1,5% семей-заемщиков имеют просроченные платежи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, по оценке министра труда и социальной защиты Новгородской области Анны Тимофеевой, ипотечные каникулы — 6-месячная отсрочка по кредиту — позволят преодолеть возникшие трудности 100−150 семьям.

Ипотека

По данным новгородского отделения Северо-Западного управления Банка России, ипотечное кредитование в Новгородской области в 2018 году выросло в 1,5 раза: жители региона взяли 10,3 млрд рублей ипотечных жилищных кредитов против 6,8 млрд рублей в 2017 году. Средний размер кредита на покупку жилья составляет 1,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об ипотечных каникулах был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина после его ежегодного послания Федеральному собранию. Такие каникулы можно оформить один раз сроком на шесть месяцев, в течение которых можно либо снизить размер платежей, либо не платить их вовсе.

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