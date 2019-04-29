Великий Новгород, 29 апреля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В Новгородской области льготной ипотекой смогут воспользоваться 400 семей в год — в 20 раз больлше, чем сейчас. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Сейчас, по словам министра труда и социальной защиты региона Анны Тимофеевой, льготной ставкой по ипотечному кредиту на льготный период (три года, пять или восемь лет) пользуются только около 20 семей.

Сегодня средний размер ипотеки для семей с детьми составляет 1,5 млн рублей на 20 лет. Средняя ставка по кредиту — 10,5%. Ее снижение на 4,5% позволит семье сэкономить около 70 тыс. рублей в год и 1 млн рублей за весь период кредитования.

Кроме того, почти 800 многодетных семей в Новгородской области при рождении в них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей смогут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

В Новгородской области это практически треть средней заёмной суммы. Вместе с материнским «семейным» капиталом объём поддержки превысит 900 тыс. рублей — более половины средней стоимости квартиры в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, льготную ставку по ипотечному кредиту в размере 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, на весь период кредитования, а не только на льготный период, поручил установить президент Российской Федерации Владимир Путин.

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