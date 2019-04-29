Калуга, 29 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Калужской области Ксения Мирошниченко завоевала золото на чемпионате страны по кикбоксингу.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав Ксения Мирошниченко

Как сообщила 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФССП Любовь Скакун, в 2019 году первенство страны по кикбоксингу проходило в Самаре и собрало лучших спортсменов в данном виде спорта.

Многократный победитель чемпионата России судебный пристав Ксения Мирошниченко уже 12 раз завоевала золото. В ходе соревнований девушка не оставила шансов своим соперницами, победив в финале спортсменку из Краснодара.

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