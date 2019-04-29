Судебный пристав из Калуги победила на чемпионате России по кикбоксингу
Калуга, 29 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Калужской области Ксения Мирошниченко завоевала золото на чемпионате страны по кикбоксингу.
Как сообщила 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФССП Любовь Скакун, в 2019 году первенство страны по кикбоксингу проходило в Самаре и собрало лучших спортсменов в данном виде спорта.
Многократный победитель чемпионата России судебный пристав Ксения Мирошниченко уже 12 раз завоевала золото. В ходе соревнований девушка не оставила шансов своим соперницами, победив в финале спортсменку из Краснодара.
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