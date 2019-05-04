Москва, 4 мая, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Запад не собирается менять свою политику в отношении России, продолжая ставить на санкции и пропаганду. При этом тактика и направленность санкций раз за разом претерпевают изменения в поисках слабого звена, дернув за которое, Запад рассчитывает обрушить Российское государство. Кто теперь рассматривается в качестве мишени западных усилий в России, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

Санкции и пропаганда подточили уже не одну страну, и следование этим методам, которые позволяют достигать победы без военного вторжения, до сих пор служит главным инструментом против осмелившихся проявить самостоятельность. Впрочем, Россия и здесь демонстрирует исторически присущую ей парадоксальность. То, что показывало высокую эффективность против других стран, например, резкий запрет на внешние заимствования или создание в народе образа врага из представителей политического руководства, в случае с Россией не сработало так, как предполагалось.

Озвученный Бараком Обамой в бытность президентом США тезис о «разорванной в клочья экономике» России в глазах западных экспертов выглядел вполне адекватным. Западные капиталы были выведены из России, но экономика вместо того, чтобы рухнуть, показала наличие внутренних резервов. Похожие чудеса были продемонстрированы и в военно-техническом отношении, и в крепнущей пропагандоустойчивости населения. Теперь же, как предусматривает новый апрельский законопроект, внесенный на рассмотрение Конгресса, целью санкций предполагается назначить российский суверенный долг и даже российский Центробанк. Похоже, что Штаты вознамерились наказать экономический сектор (находящийся под плотным управлением либеральной команды российских экономистов) за его недостаточное рвение в исполнении американского желания разрушить Россию. Имеет ли это предположение право на существование и почему?

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