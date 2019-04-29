Москва, 29 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Освобождение американскими властями взятых в плен в Сирии и Ираке террористов станет ужасным преступлением, заявил 29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выпустить на свободу

По его словам, западные коллеги не планируют забирать плененных американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Идет спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курдские формирования из состава группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) передали представителям Багдада 150 граждан Ирака, воевавших в Сирии в отрядах террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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