Санкт-Петербург, 29 апреля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности будут введены в центре Санкт-Петербурга в связи с праздником 1 мая и массовым шествием различных общественных и политических сил по Невскому проспекту, в котором, как ожидается, примет участие до 60 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Площадь Восстания» на углу Невского и Лиговского проспектов

Как сообщили 29 апреля в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга, проход пешеходов по Невскому и Лиговскому проспектам будет ограничен 1 мая с 7 часов утра до окончания шествия. Причем сотрудники правоохранительных органов будут осуществлять досмотр граждан.

Наземный общественный транспорт до окончания массовых мероприятий в местах их проведения работать не будет.

Ограничения коснутся и работы Петербургского метрополитена. Так, 1 мая с 08:00 до 13:00 станция «Невский проспект-1» будет закрыта на вход, с закрытием выхода на Думскую улицу, станция «Канал Грибоедова» будет закрыта на выход, станция «Площадь Восстания — 1» будет закрыта на вход.

Как уже сообщалось, первомайское шествие возглавит колонна Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Формирование колонн начнется в 10 утра у домов 73−83 по Невскому проспекту, затем — на площади Восстания и вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова. Начало шествия — в 11:00. По окончании шествия состоятся митинг и концерт на Дворцовой площади.