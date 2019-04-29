Екатеринбург, 29 апреля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В уставе Екатеринбурга хотят закрепить новое структурное объединение — аппарат мэрии вместе с его руководителем. Такое изменение поддержали на публичных слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбурга

Планируется, что руководитель аппарата будет одновременно и вице-мэром, либо будет схож с ним по статусу.

Предложение внёс депутат Алексей Вихарев, который сослался на опыт Казани и Челябинска, где подобная структура уже в ходу и закреплена в уставе. По мнению парламентария, изменения «разгрузят» мэра города от индивидуальной работы с каждым вице-мэром. Глава аппарата будет своего рода «единым окном», куда будут обращаться депутаты.

Предложение было поддержано всеми 282 участниками публичных слушаний. Теперь следующее слово — за гордумой.

Напомним, должность руководителя аппарата в администрации убрали в 2016 году. Должность долгое время занимал Владимир Тунгусов, после его перехода в областную команду руководителем стал глава департамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко. Дума сняла с Дударенко полномочия руководителя аппарата, сделав чиновника просто вице-мэром.

Добавим, ранее было опубликовано постановление мэра города Александра Высокинского. Согласно документу, вводится новая должность — руководитель аппарата мэрии.