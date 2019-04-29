Екатеринбург, 29 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Защитник Вячеслав Войнов станет игроком екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

(сс) Lisa Gansky Вячеслав Войнов

Ранее Войнов планировал вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но лига объявила о его новой продолжительной дисквалификации. Хоккеист подал апелляцию.

Напомним, в 2014 году НХЛ дисквалифицировала Войнова, после того как он был обвинен в домашнем насилии. Обвинения с игрока были сняты летом 2018 года, но НХЛ не стала отменять бессрочное отстранение хоккеиста и продолжила расследование.

Войнов отказался от продления контракта со СКА в сезоне 2017/18, чтобы попытаться возобновить заокеанскую карьеру.