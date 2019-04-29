Москва, 29 апреля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что в Китае имеется значительный интерес к поставкам трубопроводного газа из России, вполне отражает реальность. Россия, когда полностью загрузит «Силу Сибири» через два года, станет ключевым поставщиком газа в Китай, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Gazprom.ru Трасса газопровода «Сила Сибири»

Согласно цифрам пятилетнего плана экономического развития КНР до 2020 года, к окончанию пятилетки (т.е. к 2020 году) потребление газа в Китае возрастет вдвое по сравнению с 2016 годом до 347 млрд кубометров. Из них Китай сможет обеспечить за счет собственной добычи только 220 млрд кубометров или 63% от планируемого объема потребления газа. Остальные 127 млрд кубометров газа (37% от планируемого потребления) «Поднебесная» намерена импортировать.

«Есть, правда, в КНР такой топливный ресурс как сланцевый газ, но пятилетний план развития до 2020 года его использование даже не предусматривает. Конечно, в Китае сосредоточены самые большие в мире запасы сланцевого газа (около 30−32 млрд кубометров, а в США запасы сланцевого газа, даже по самым оптимистичным оценкам, достигают максимум 22 млрд кубов)», — отметил эксперт.

В то же время использовать этот ресурс Китай вряд ли сможет, пока есть более дешевые источники топлива, так как стоимость добычи сланцевого газа в КНР является самой высокой в мире, кроме того, еще немало вопросов к экологической чистоте добычи этого энергоресурса, в отличие от природного газа.

«От импортных поставок СПГ (по крайней мере в течение первых двух лет сотрудничества с Россией в газовой сфере) Китай не откажется, но они в газовом балансе КНР будут занимать все меньшую и меньшую долю, да и, кроме того, российский «Новатэк» уже заявил о себе как потенциально серьезный игрок мирового рынка СПГ, у которого себестоимость добычи и сжижения газа намного ниже, чем у США и ближневосточных конкурентов. Так что сотрудничество России и Китая в будущем может осуществляться не только с Газпромом, но и «Новатэком», — считает Мильчакова.

Напомним, что в декабре 2019 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому пойдет газ из России в Китай. Объем поставок газа по этому газопроводу в КНР, согласно контракту, в течение первых двух лет эксплуатации составит 30 млрд кубометров, а с третьего года работы «Силы Сибири» поставки по ней увеличатся до 38 млрд кубометров. Когда «Сила Сибири» будет введена в эксплуатацию, Китай намерен резко сократить, а впоследствии полностью отказаться от поставок сжиженного природного газа, и значительно сократить добычу угля, так как в его распоряжении теперь будет недорогое и при этом экологически чистое топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что китайские власти заинтересованы в наращивании поставок в страну российского газа сверх оговоренных с Газпромом.

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