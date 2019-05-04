Киев, 4 мая, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Заявленные командой избранного украинского президента Владимира Зеленского принципы, согласно которым будут изменятся вооруженные силы Украины, выглядят многообещающими. Но способна ли нынешняя Украина на анонсированные изменения и что будет, если действия Киева будут соответствовать этим заявкам, обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Отказаться от «позорного принудительного призыва», довести уровень денежного довольствия военнослужащих до показателей стран НАТО, обеспечить открытость военного бюджета — вот лишь некоторые предложения, озвученные командой Зеленского. Разумеется, при сохранении объема вооруженных сил, составляющих сейчас 204 000 человек, ни о каких изменениях в указанную сторону говорить не приходится, ведь в 2018 году затраты на оборону поглотили более $6 млрд украинского бюджета.

Так что при сохранении численности силовых структур накачка деньгами должна быть несоразмерна украинским возможностям, а следовательно, численность придется сокращать. Возможно, это приведет к какому-то соответствию с реальностью, ведь раздутая призывом армия может потребоваться Украине только под одну задачу — масштабную войну с Россией, которая, несмотря на всю болтовню украинской пропаганды, весьма маловероятна. И в целом следование такому сценарию можно было бы расценить как позитивный шаг, ведь он отменяет планы масштабных наступательных операций. Пусть лучше Киев займется реформами и сокращениями, чем снова интенсифицирует боевые действия на Юго-Востоке.

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