Минск, 29 апреля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) по решению Экономического суда Минска признана банкротом, в отношении её открыто ликвидационное производство сроком до 1 октября 2019 года. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили журналистам представители суда.

Belpc.by Белорусская калийная компания

Банкротство инициировал временный управляющий БКК, назначенный властями Белоруссии. Формальным поводом стала невозможность погашения должником $20 млн задолженности.

Сведения о компании внесены в Единый государственный реестр сведений о банкротстве. В обанкроченной БКК у белорусского государственного ОАО «Беларуськалий» находится 45% акций.

«Представители акционера должника публичного акционерного общества «Уралкалий» возражения против выводов управляющего по результатам анализа финансового состояния и платежеспособности должника не представили. Сведения о наличии и местонахождении принадлежащих должнику иных активов, неуказанных управляющим в отчете об имуществе, суду не представили», — сказано в решении Экономического суда Минска.

Напомним, что ЗАО «Белорусская калийная компания» было создано в 2005 году совместно двумя крупными мировыми игроками на рынке калийных удобрений — ПАО «Уралкалий» (владеет 50%) и ОАО «Беларуськалий» (45%) с целью совместной продажи калийных удобрений. Впоследствии стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей и в июле 2013 года «Уралкалий» вышел из СП.

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Для урегулирования противоречий председатель правительства Белоруссии Михаил Мясникович в августе того же года пригласил гендиректора российской компании в Минск на переговоры, после которых Владислав Баумгертнер был арестован в аэропорту и помещён в следственный изолятор КГБ. Приказ об аресте отдал Александр Лукашенко. Он также распорядился национализировать имущество СП и создать ОАО «Белорусская калийная компания», через которую белорусский госмонополист осуществляет экспорт своей продукции. Конфликт вошёл в историю как «калийная война».

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