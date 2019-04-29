Екатеринбург, 29 апреля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Орджоникидзевский отдел СКР начал проверку по факту смерти мужчины от тяжёлого заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского областного следственного управления.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины.XIX

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина умер 26 апреля. У него был рак пищевода. При этом родственники гражданина отмечают, что в начале 2018 года были вынуждены купить эндопротез по цене более 50 тыс. рублей. Предполагалось, что он поможет облегчить состояние гражданина 1954 года рождения.

Эндопротез нужно было установить гражданину. Но его родственники утверждают, что через несколько месяцев после операции приспособления на месте не оказалось. Врач же настаивает на том, что операция была и эндопротез поставили.

В ходе начавшейся проверки следователи намерены выяснить, насколько качественно, полно и своевременно пациенту оказывали медпомощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза и затребованы необходимые следствию документы.