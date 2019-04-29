Москва, 29 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

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По словам официального представителя Кремля, каких-либо встреч с Сиялой у Путина не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время прорабатывается встреча глава Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с ливийским коллегой. При этом в МИД РФ конкретной даты переговоров пока не назвали.

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Число погибших в ходе боев за Триполи возросло до 264 человек

Напомним, ранее из источников стало известно об официальном визите главы МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Сиялы в Россию. Он должна прибыть в Москву сегодня, 29 апреля, на несколько дней. В ходе визита Сияла планирует обсудить с рядом ответственных лиц ситуацию в Ливии.

В начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ своим войскам начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу «от террористов». При этом Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.