Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате взрыва на автомойке в Адлерском районе Сочи 28 апреля. Правоохранительные органы выясняют причины ЧП.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полицейская машина

По информации «Кубанских новостей», взрыв прогремел в дневное время на автомойке рядом с одним из кафе в Сочи. По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство. Он погиб на месте происшествия.

СКР начал доследственную проверку по факту гибели человека.

Отметим, что ранее прокуратура края утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганинского района, который самостоятельно изготовил взрывное устройство, а затем пытался его продать. Покупателями стали сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.