Санкт-Петербург, 29 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Снижение ставок по программе ипотеки с господдержкой было бы куда более эффективным, если бы эта программа касалась не только новостроек, но и вторичного рынка, но на такое расширение у государства сейчас нет средств, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 апреля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя сообщения о снижении ставок госбанком ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Ранее в ВТБ сообщили о снижении ставки по программе «Ипотека с господдержкой». Базовая ставка на весь срок кредитования для семей с двумя и более детьми составит 5%.

«Это программа существует уже некоторое время. Она касается семей, в которых в 2018 году родился второй или последующий ребенок. Позитивное для потребителей изменение заключается в том, что ставка снижена не до 6%, а до 5% и что эта льгота распространена не на первые годы выплаты кредита, а на весь период.

Но есть и подводные камни. Сейчас эта программа касается новостроек, но не вторичного рынка. А зачем семьям с двумя и более детьми покупать и ждать квартиру в новостройке? Они ведь явно уже где-то живут. Пока дом будет строиться, они должны будут платить за обе квартиры, и нынешнюю и новую.

Это подходит семьям, которые хотят инвестировать в недвижимость. Но мы ведь говорим о субсидируемой программе, за которую платят налогоплательщики. Поэтому хотелось бы, чтобы программа касалась семей, которым действительно нужно улучшать свои жилищные условия.

И надо сказать, что банки уже предлагали правительству распространить эту программу на вторичное жилье. Это сразу увеличило бы спрос на нее в разы. Но таких средств у правительства нет, и распространение программы на вторичный рынок может коснуться только отдельных регионов», — отметил Максим Ельцов.