Киншаса, 29 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения ДРК сообщило о том, что с момента возникновения первой вспышки вируса Эбола в ДРК (Демократическая Республика Конго) умерло более 900 человек. Первые смерти были зафиксированы в восточных районах страны в августе прошлого года. Борьба с эпидемией затруднена небезопасной обстановкой и беспорядками в регионе.

(сс) UNMEER / Martine Perret Могилы для жертв вируса Эбола

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, с момента возникновения вспышки вируса Эбола всего было зарегистрировано 1396 случаев заболевания, из которых 1330 — подтвержденные, 66 — вероятные.

В настоящее время в ДРК идет борьба со второй вспышкой заболевания. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила о том, что ресурсов, необходимых для осуществления ее деятельности, недостаточно в связи с недавним резким увеличение случаев заражения вирусом Эбола. Более того, все больше возрастает вероятность распространения заболевания в других районах ДРК, а также в соседних странах.