Санкт-Петербург, 29 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Петербургские пожарные в эти минуты ликвидируют пожар в бытовке на Коломяжском проспекте в Приморском районе города.

«Мегалит-Охта Групп» На месте пожара в Приморском районе

Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 12:46 мск от дома 13 по Коломяжскому проспекту.

Прибывшие пожарные выяснили, что в бытовом помещении происходит горение обстановки на площади 20 кв. метров

«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ведомстве. На месте ЧП работают 10 человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщили позже ИА REGNUM в компании «Мегалит-Охта Групп», возгорание произошло на кровле складского помещения, в котором хранились строительные материалы, и было оперативно потушено пожарными.

«Огонь не распространился на строящиеся здания жилого комплекса. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — отметили в пресс-службе компании.