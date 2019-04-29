Москва, 29 апреля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Потребление газа на севере Китая отличается значительной сезонностью. Зимой его объемы значительно возрастают. Традиционно Китай опирался на поставки из Туркмении, но в последнее время она стала менее надежным поставщиком. Это произошло, в том числе потому, что Туркмения стала наращивать объемы внутреннего потребления газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Стоит вспомнить, что глава Газпрома Алексей Миллер говорил о потребности Китая в дополнительных объемах газа еще осенью 2018 года на Петербургском газовом форуме. Речь шла о дополнительных объемах в 5−10 млрд кубометров газа в год.

«Технологические возможности расширения строящегося газопровода «Сила Сибири» существуют. Сейчас его проектная мощность 38 млрд кубометров в год, Газпром говорил о возможности её доведения до 68 млрд. С точки зрения интересов Газпрома и России в целом (если, конечно, считать, что они совпадают), всё не так однозначно хорошо, как может показаться на первый взгляд», — полагает эксперт.

По его мнению, вопрос состоит в том, каким образом будут законтрактованы эти дополнительные объемы поставок газа. Китай может не согласиться на более высокие обязательные объемы отбора газа в дополнение к уже подписанному контракту. Это связано с тем, что он может ожидать снижения в будущем цен на СПГ из США и других стран.

«С другой стороны, Газпрому для осуществления дополнительных поставок придется осуществить определенные безвозвратные инвестиции (увеличение мощности компрессионных станций и прочее). Поэтому здесь «дьявол кроется в деталях», то есть надо дождаться оглашения деталей контракта, если это, конечно, произойдет», — пояснил Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что китайские власти заинтересованы в наращивании поставок в страну российского газа сверх оговоренных с Газпромом.

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