Калуга, 29 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Указом президента Российской Федерации на должность начальника управления ФСБ России по Калужской области назначен Сергей Ядыкин. Об этом 29 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области Начальник калужского областного управления ФСБ России Сергей Ядыкин.

Ранее Сергей Ядыкин замещал должность первого заместителя начальника управления ФСБ России по Воронежской области.

Прежний начальник калужского регионального управления ФСБ России Александр Каширский переведён на другой участок работы.