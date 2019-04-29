Киев, 29 апреля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. На Украине продолжается скандал, связанный с резким заявлением министра социальной политики страны Андрея Ревы о жителях неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Gov.ua Андрей Рева

Напомним, что в сюжете для ВВС Рева назвал этих людей «мразями».

"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии — там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей», — заявил министр в сюжете ВВС.

Позже Рева выступил с уточняющим комментарием, заявив, что некоторые жители Донбасса получать украинские выплаты недостойны, поскольку они якобы поддерживают «российскую агрессию», и именно таких людей он считает «негодяями».

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой», — добавил он.

Заявления министра крайне негативно восприняли как эксперты, так и обычные пользователи социальных сетей.

«Господин министр смотрите, чтобы вам не пришлось убегать», — предупреждает Реву политтехнолог Дмитрий Раимов.

Журналист и эксперт Ольга Семченко считает, что «мерседесы, властные кабинеты да сладкие речи в уши» совсем в министре человеческое уничтожили. Она также приводит видео с празднованием Пасхи в прифронтовой Горловке:

«Весь город — на этой площади. Да, им всем тяжело, люди ни в чем не виноваты, они просто тут живут. У них уставшие глаза и железные нервы. И люди живут под обстрелами, каждый день видят смерть, но хотят жить и воспитывать своих детей. Это мрази? Товарищ Рева? Для вас все эти люди, украинцы — они мрази? Тогда у меня нет слов, чтобы охарактеризовать вас», — комментирует она.

Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман резонансные заявления министра социальной политики по состоянию на 29 апреля никак не прокомментировал.