Анкара, 29 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган, в своей речи, произнесенной на закрытом 28-ом совещательном собрании партии, заявил: «Что ракеты, бомбы и пули, которыми какое-то время засыпали наши границы, что атаки, предпринятые в последние месяцы на нашу экономику, — суть одно и то же. Даже месяцем ранее были подобные поползновения. Немедленно приняв меры, мы прекратили их, никого особо не выделяя. Точно так же, как мы не сдались перед лицом политического и дипломатического террора, мы не склонились и не склонимся перед террором экономическим. Тяжёлые испытания, через которые мы прошли, напомнили нам о том, что в деле создания великой Турции нельзя размениваться на компромиссы. Мы снова увидели — «со щитом или на щите», другого пути нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что в произошедшем с турецкой экономикой нет ее непосредственной вины. Глава турецкого государства выразил благодарность гражданам Турции, инвесторам и бизнес-сообществу за поддержку. Реджеп Тайип Эрдоган продолжил: «Сейчас управляем страной мы. Мы не против инвесторов и предпринимателей, но пусть те, кто выступают против нашего народа, знают, что они встретятся с нами. Оказываем поддержку мы, пускаем в регионы мы. Мы решили оказывать всестороннюю поддержку в 6 отдельных регионах, оказываем ее сейчас и продолжим это делать в будущем, но, если кто-то обратится у оппортунизму, — не взыщите. Мы всегда на стороне народа». Турецкий лидер сравнил экономику страны с айсбергом, большая часть которого, подобно экономическому потенциалу, скрыта от взора неискушенных.