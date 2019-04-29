Саров, Нижегородская область, 29 апреля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. На материал о начислении стимулирующих выплат педагогу музыкальной школы Сарова в размере 80 рублей за 17 месяцев ИА REGNUM получило официальный комментарий администрации Сарова. За подписью пресс-секретаря администрации Петра Горохова сообщалось, что «данные расчеты произведены сотрудником самостоятельно, на основании собственного понимания положения о премировании» и «никаких начислений по этим документам не производилось».

Детская Музыкальная Школа им. Балакирева в Сарове

Напомним, в конце апреля 2019 года в соцсетях появились документы о начислении стимулирующих выплат педагогу, которые за 17 месяцев составили 80 рублей. При этом в обнародованных материалах за подготовку учеников к различным конкурсам фигурировали доплаты в один рубль. Это вызвало возмущение у общественности, сравнившей доплаты чиновникам и педагогам. Отделение партии «Единая Россия» даже пообещало обратиться к прокурору с просьбой провести проверку эффективности расходования средств, которые предназначены для стимулирующих выплат учителям.

По данным Нижегородстата, за январь-март 2019 года в сфере образования Нижегородской области было оказано платных услуг на сумму 2763,2 млн рублей, что относительно того же периода 2018 года составляет 91,2%.

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«По вопросу начисления премий сотруднице Детской музыкальной школы им. Балакирева сообщаю следующее. Данные расчеты произведены сотрудником самостоятельно, на основании собственного понимания положения о премировании. Никаких начислений по этим документам не производилось. Закон о персональных данных не позволяет администрации Сарова сообщить реальные размеры стимулирующих выплат, однако они составляют значительно большую сумму. Средняя заработная плата педагогов в ДМШ им. Балакирева составляет 39 тысяч рублей в месяц. Школе дана рекомендация развивать внебюджетную деятельность для создания дополнительных источников наполнения фонда стимулирующих выплат», — отметил Петр Горохов в своём комментарии.