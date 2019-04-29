Москва, 29 апреля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выгнал олигарха Игоря Коломойского из страны, которую тот считал своей по праву собственности, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Трамп

«Как я понимаю, господин Порошенко стал «кровником» господина Коломойского, — сказал Делягин. — Нравы в этой среде предельно простые — до полного уничтожения. Это не конфликт двух олигархов, когда сегодня поговорили, переругались, а завтра помирились и поделили рынок по-новому. Это конфликт другого уровня. Господина Коломойского выгнали из страны, которую он имел все основания считать в значительной степени своей. По праву собственности».

Кроме того, Делягин отметил, что «господин Порошенко очень сильно влип в американские выборы».

«То, что в США говорят про украинский след, — это серьёзная и грозная тема, — сказал Делягин. — Для Трампа важно, чтобы Порошенко дал показания, а это значит, что он не должен оказаться на свободе, а для Демократической партии важно, чтобы он не дал показания, и для них это значит, что он не должен оказаться в живых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, заявил, что готов помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я готов помогать ему (Владимиру Зеленскому) советами, иногда помогаю, — сказал Коломойский. — Но это не массовое явление».