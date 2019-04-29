Москва, 29 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В России за два года с 65% до 46% снизилось число граждан, участвующих в благотворительности. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж Вольфганг Райтерман. 1973. США «Подайте, люди добрые!»

Также сократилось с 13% до 8% число тех, кто делает пожертвования постоянно или время от времени с 42% до 30%.

Наиболее распространенный способ пожертвования — подача милостыни на улице (64%). Но по сравнению с 2016 годом зафиксировано падение показателя на 6 п.п.

Также граждане активно жертвуют деньги в ящики для сбора средств (38%) и переводят деньги путем отправки sms-сообщения на короткий номер (31%, но падение на 4 п.п.).

Чаще пожертвования делают жители небольших городов с населением 50−100 тыс. человек (63%). Женщины занимаются благотворительностью гораздо чаще мужчин (52% против 37%).

Опрос НАФИ проведен в декабре 2018 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в 2007 году занимались благотворительностью 50% граждан России, в 2017 года их число выросло уже до 69%.

Подробнее: Половина граждан РФ занимается благотворительностью: опрос