Вашингтон, 29 апреля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В сети обсуждают историю блогера из США, который провел сутки в VR-шлеме в игре Minecraft. Молодой человек рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ходе эксперимента. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Disrupt, с момента публикации оно набрало 4 миллиона просмотров.

В VR-шлеме

Геймер с ником Apollow выбрал компьютерную игру в жанре «песочницы» из-за разнообразия возможностей, которые она предоставляет. Ему пришлось пережить 72 игровых дня: сутки в Minecraft длятся 20 минут.

Организм мужчины спокойно воспринял такое искажение времени, но стоять на ногах весь эксперимент было сложно, поэтому приходилось прерываться на отдых. Всего «перемен» получилось три, по несколько часов каждая. Как только Apollow смог построить себе дом, ему стало легче переживать виртуальные приключения. Однако блогер упомянул в своем отчете, что строить жилище рядом с курятником нельзя — специфический шум будет мешать вам уснуть.

Другая сложность подстерегала геймера, когда тот катался на лодке: ускоренное движение транспорта сбивало с толку вестибулярную систему и вызывало ощущение тошноты. При этом другие особенности жизни в VR не вызвали у Apollow чувство дискомфорта, хотя просыпаться и засыпать ему пришлось одновременно в обеих реальностях.

Сложно было заканчивать инициативу: после стремительного течения времени реальная жизнь казалась очень медленной, а тело игрока болело, будто в результате изнуряющей тренировки.

Геймеры все чаще проводят подобные эксперименты. Например, в феврале 2019 года Джек Уилморт провел в виртуальном мире неделю: на протяжении семи дней он совмещал свои реальные занятия (вроде сна и приемов пищи) с использованием VR-шлема и гарнитуры. О своих приключениях и самочувствии он рассказывал в Twitter. В конце недели сны мужчины стали похожи на окружающую его цифровую действительность, однако психика и здоровье экспериментатора не пострадали.