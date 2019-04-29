Воронеж, 29 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Около 35 тыс. воронежцев примут участие в праздничном шествии 1 Мая — в День весны и труда, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Первомайское шествие в Воронеже

По традиции, колонны демонстрантов проследуют от площади Победы по проспекту Революции к площади Никитина. Шествие, в сопровождении духовых оркестров, начнется в 10:00. В числе участников — трудовые коллективы воронежских предприятий, вузов, студенты, представители общественных объединений и профсоюзов, а также политические партии. Традиционно в рамках шествия проводится акция «Марш труда» — студенты и члены студотрядов несут портреты жителей Воронежа, удостоившихся звания Героев Труда. Праздничные шествия также состоятся во всех муниципальных районах области.

Отметим, что ежегодно число участников первомайского шествия в Воронеже только растет. Так, в 2016 году в колоннах прошли 16 тыс. человек, в 2018-м — уже около 30 тысяч.