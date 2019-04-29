Екатеринбург, 29 апреля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге медики одной из больниц настояли на покупке эндопротеза для умирающего от рака гражданина. Об этом сообщают местные СМИ.

Больничный коридор

Издание Е1.Ru со ссылкой на сына мужчины пишет, что свердловчанин страдал раком пищевода и 26 апреля скончался. Эндопротез был рекомендован медиками в начале 2018 года, когда был поставлен соответствующий диагноз, предполагалось, что устройство облегчит его состояние. Родственники мужчины приобрели его и передали в больницу, надеясь, что это приспособление установят пациенту.

При этом, по словам сына мужчины, осенью 2018 года с ним связались представители одной из страховых компаний и пояснили, что представители больницы выставили страховщикам счёт на оплату эндопротеза. При этом страховщики разъяснили родственникам гражданина, что эндопротез и его установка оплачиваются из средств обязательного медстрахования, и предложили написать претензию на возврат денег.

Более того, после очередной госпитализации гражданина в ту же больницу выяснилось, что никакого протеза внутри нет. Родственникам пояснили, что он вышел естественным путём. Но те посоветовались с другими медиками, которые заявили, что такой вариант невозможен.

Зав. отделением лучевой диагностики горбольницы № 14 Алексей Ковалевский заявил изданию Ura.ru, что в нужный момент таких эндопротезов не оказалось на складе и он предложил родственникам второй вариант — провести трубку по передней стенке живота. Однако родственники предпочли вариант установки эндопротеза и им было предложено купить его самостоятельно.

При этом он настаивает на том, что операция была произведена и в результате его действий пациент прожил ещё год. «Наличие стента подтверждается документально и неопровержимо», — цитирует его Ura.ru

Были ли в действительности все эти нарушения или нет, сейчас устанавливают соответствующие инстанции. Среди них Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга. В ведомстве заверили журналистов, что если факты подтвердятся, то к виновным будут приняты самые жёсткие меры.

Свою проверку по факту возможных нарушений ведёт и прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Как пояснили журналистам в пресс-службе свердловской прокуратуры, предстоит выяснить, была ли в больнице № 14 операция по установке мужчине эндопротеза, кто оплатил приспособление и саму операцию и должно ли это было проводиться бесплатно.