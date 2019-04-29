Москва, 29 апреля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Госдуме осудили реакцию властей Украины на решение дать возможность жителям Донбасса получить гражданства РФ в упрощенном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

«Гневная реакция украинских радикалов на решение главы нашего государства об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей Донбасса говорит лишь о беспомощности украинских властей, не способных создать человеческие условия жизни людям, которых на словах хотят видеть гражданами объединенной Украины, а на деле пытаются истребить всеми возможными способами», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Депутат полагает, что «господин Зеленский может разочаровать своих избирателей, поскольку его риторика мало чем отличается от Порошенко, против которого проголосовало большинство украинцев».

«Он должен помнить, что ему выдали большой кредит доверия, но впереди выборы в парламент, которые его сторонникам надо выигрывать, иначе успех сойдет на нет», — рассуждает Железняк.

На Украине складывается ситуация отсутствия власти, поскольку один глава государства им уже почти не является и ни за что не отвечает, а избранный «гарант» еще не вступил в свои права, но уже пытается высказываться, констатировал парламентарий.

«При этом очевидно, что новый украинский президент пытается продолжить антироссийскую песню, слова которой написаны за океаном», — указал он.