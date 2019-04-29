Сеул, 29 апреля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. 30 апреля в столице Южной Корее откроет свои двери туристический центр для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Экскурсионный автобус со специальным подъемником для инвалидных колясок

По данным источников, туристический цент Danurim будет представлять собой пространство, где не только будет представлена различная туристическая информация, но и место для отдыха, аренды инвалидных колясок и хранилища.

Кроме того, экскурсионный автобус по Сеулу будет оснащен специальным подъемником для инвалидных колясок, а также другим вспомогательным оборудованием для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

«Благодаря открытию туристического центра Danurim мы сможем поддержать, а также дать возможность путешествовать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями», — сообщил представитель администрации города Сеул.

По состоянию на конец 2018 года в столице Южной Кореи проживало 390 тыс. инвалидов и 1,41 млн человек старше 65 лет.